Medipol Başakşehirli Futbolcular Hocaları Abdullah Avcı'ya Küfür Etti
Arda Turan'ın 16 maç ceza almasıyla yeniden gündeme gelen Başakşehir'de bazı futbolcuların takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'ya saha içinde hakaret ve küfür ettiği ortaya çıktı.
Başakşehir'de sular durulmuyor. İddialar İstanbul ekibinde kazanın kaynadığı yönünde. Radyospor ve S Sport'ta yayınlanan Sabah Sporu programında konuşan Barış Ertül, Başakşehir'de bazı futbolcuların saha içinde kendi hocaları Abdullah Avcı'ya ağza alınmayacak küfürler ettiğini iddia etti.
"BUNLAR AVCI'NIN DA KULAĞINA GİDER
Başakşehir'in Sivasspor'la oynadığı maçta adı saklanan Sivassporlu futbolcunun, Kerim Frei'ın oyuna girmesi sırasında bazı Başakşehirli futbolcuların Abdullah Avcı'ya küfür ve hakaret ettiğini duyduğunu kendisine söylediğini belirten Ertül, 'Bunlar Avcı'nın da kulağına gider, çok ayıp, haketmiyor bunları' dedi. Başakşehir'de bazı oyuncuların kendilerini teknik direktörün ve yönetimin de üzerinde görmeye başladığını söyleyen Ertül, Başakşehirli oyuncuların kendi aralarında hakeme ve kendi hocalarına konuşma şekillerinin hakaretler ve küfürler barındırdığını söyledi.
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EE KENDİ DÜŞEN AGLAMAZ MIŞ GETİRİRSEN BELANIN EN BÜYÜGÜNÜ HERŞEY OLUR DAHA BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ İLK ZAMAN DEMİŞTİM ARDAYI ALSINLAR TAKIM DAGILIR DİYE ADAM CENABET ANLAMADINIZ MICevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Bu haberin dogrulugu yokCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Abdullah Avcı cakallarin içine düşmüş Arda geldi takım içinde kazan kaynıyor almaliri hataydı iyi topçu olsaydı barca birakirmiydiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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iyi para kazıyorsunuz.daha neyin hırsı bu..küfür edince daha fazlamı kazanıyorsunuz eyy futbolcularCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bu Arda ve Emre her gittiği yeri karıştırıyor .Bunlara bırak futbolu stada girmeyi bile yasaklamak gerek !!Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır