Medipol Başakşehirli Futbolcular Hocaları Abdullah Avcı'ya Küfür Etti

Başakşehir'de sular durulmuyor. İddialar İstanbul ekibinde kazanın kaynadığı yönünde. Radyospor ve S Sport'ta yayınlanan Sabah Sporu programında konuşan Barış Ertül, Başakşehir'de bazı futbolcuların saha içinde kendi hocaları Abdullah Avcı'ya ağza alınmayacak küfürler ettiğini iddia etti.

"BUNLAR AVCI'NIN DA KULAĞINA GİDER

Başakşehir'in Sivasspor'la oynadığı maçta adı saklanan Sivassporlu futbolcunun, Kerim Frei'ın oyuna girmesi sırasında bazı Başakşehirli futbolcuların Abdullah Avcı'ya küfür ve hakaret ettiğini duyduğunu kendisine söylediğini belirten Ertül, 'Bunlar Avcı'nın da kulağına gider, çok ayıp, haketmiyor bunları' dedi. Başakşehir'de bazı oyuncuların kendilerini teknik direktörün ve yönetimin de üzerinde görmeye başladığını söyleyen Ertül, Başakşehirli oyuncuların kendi aralarında hakeme ve kendi hocalarına konuşma şekillerinin hakaretler ve küfürler barındırdığını söyledi.