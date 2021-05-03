Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Buradan alacağımız 1 puanla kalan 3 maçta belki 1 galibiyet ve 1 beraberlik bize yetecekti ama şimdi 3 maçın ikisini kazanmak zorundayız." dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Buradan alacağımız 1 puanla kalan 3 maçta belki 1 galibiyet ve 1 beraberlik bize yetecekti ama şimdi 3 maçın ikisini kazanmak zorundayız." dedi.

Karaman, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarıya iyi başladık ve golü bulduk. Golden sonra da 2'yi yapacak pozisyonlarımız vardı. Devre arası ikinci golü mutlaka bulmamız gerektiğini konuştuk oyuncularımızla. 3 tane erken gelen sarı kartımız var. Bu erken kartlar oyuncularının mücadele gücünü de düşüyor. İki oyuncuyu sarı kartları oldukları için değiştirdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıyı değerlendiren Karaman, "Şansız bir topta maç 1-1 oldu. 88. dakikada rakip bir puana razıyken ayağımızdaki çok net bir pozisyondan golü yedik. Bu tarz pozisyonlarda futbolcuların bu hataları yapmaması gerekiyor. Taca atsan, vursan hiçbir şey olmayacak. Futbol hata oyunu, büyük bir hata yaptık ikinci yediğimiz golde. Buradan alacağımız 1 puanla kalan 3 maçta belki 1 galibiyet ve 1 beraberlik bize yetecekti ama şimdi 3 maçın ikisini kazanmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Çalışmaya devam edeceklerini belirten Karaman, şunları söyledi:

"Ankaragücü'nü ligde tutmak için hem rakiplerimizin alacağı skorları bekleyeceğiz hem de biz ligde kalacak galibiyetleri elde edeceğiz bundan başka yolumuz yok. Oyuncu arkadaşlar da bu bilinçte. Bu bilinçte olurken de bu tür hataları yapma lüksümüz yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Penaltının iptaline sinirlenen Ankaragücü'nden Paintsil, Başakşehir ağlarını delecek sertlikte bir şutla gol attı
Penaltının iptaline sinirlenen Ankaragücü'nden Paintsil, Başakşehir ağlarını delecek sertlikte bir şutla gol attı
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ GÖLETE UÇTU: 2 HAFİF YARALI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ GÖLETE UÇTU: 2 HAFİF YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Demet Akalın Seren Serengil
Spor Diego Gökhan Töre Ali Tandoğan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 19:39:29. #1.15#

title