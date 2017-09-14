Medipol Başakşehir - Ludogorets Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Medipol Başakşehir, Ludogorets'i konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Medipol Başakşehir, Ludogorets'i konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
Ludogorets: Broun, Cicinho, Natanael, Abel, Dyakov, Moti, Plastun, Paulo, Goralski, Wanderson, Lukoki - İstanbul