Medipol Başakşehir - Ludogorets Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Medipol Başakşehir - Ludogorets Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Medipol Başakşehir, Ludogorets'i konuk edecek.

Medipol Başakşehir - Ludogorets Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Medipol Başakşehir, Ludogorets'i konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

Ludogorets: Broun, Cicinho, Natanael, Abel, Dyakov, Moti, Plastun, Paulo, Goralski, Wanderson, Lukoki - İstanbul