Medipol Başakşehir'i mağlup eden Göztepe, Süper Lig'de ilk galibiyetine ulaştı - Haberler Spor
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Medipol Başakşehir'i mağlup eden Göztepe, Süper Lig'de ilk galibiyetine ulaştı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'i mağlup eden Göztepe, Süper Lig'de ilk galibiyetine ulaştı

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir karşısında Göztepe 64. dakikada Cherif Ndiaye ile beraberliği yakaladı. İzmir temsilcisi 83. dakikada David Tijanic'in attığı golle 2-1 üstünlük kurdu.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Göztepe, bu sezon ilk galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro da ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı. Göztepe, puanını 5'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekipte takımının ilk golünü kaydeden Cherif Ndiaye, ikinci golün de asistini yaptı. David Tijanic de Göztepe formasıyla ilk golünü kaydetti.

Başakşehir yine kaybetti

Süper Lig'de şampiyon olduğu 2019-2020 sezonundan sonra geçen yıl ligde ilk galibiyetini 5. haftada ulaşan Medipol Başakşehir, bu sezon da ilk 4 haftada galibiyet alamadı.

Geçen sezon ilk 4 haftayı 1 puanla kapatan Medipol Başakşehir, bu yıl puan elde edemedi.

Müsabakayı 3995 biletli seyirci takip etti.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Medipol Başakşehir'i mağlup eden Göztepe, Süper Lig'de ilk galibiyetine ulaştı - Haberler Spor
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