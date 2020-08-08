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Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

8 yıllık Fenerbahçe kariyerine son veren milli sol bek Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

08.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:59

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan sol bek Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

3 ASİSTLE OYNADI

Kariyerinde daha önce Kaiserslautern, Mainz ve Kayserispor'da oynayan oyuncu çubuklu formayı toplam 163 kez sırtına geçirdi. Hasan Ali, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 3 asistle oynadı.

Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: DHA

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