Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı
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Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı

Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda ilk transferini yaptı. Turuncu-lacivertliler, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. M.Başakşehir'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, serbest statüde olan milli futbolcu Şener Özbayraklı'yı iki yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Uzun yıllar Türkiye'nin önemli kulüplerinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı
Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı
Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı
Başakşehir, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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