Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek Süper Lig 2019/20 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'de yönetim, kesenin ağzını açtı. Tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'de futbolculara adam başı 500 bin TL prim verilecek.

Tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşan turuncu-lacivertliler, Kasımpaşalı oyuncular ve teknik heyetin alkışları ile sahaya çıktı. Karşılaşmayı 3-2 Paşa kazandı. 90 dakikanın ardından üstü açık otobüslerle Fatih Terim Stadı'nın yolu tutuldu.

Lig şampiyonluğu sayesinde UEFA'dan minimum 30 milyon Euro Şampiyonlar Ligi gelirini garantileyen Başakşehir'de yönetim kesenin ağzını açtı.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ, OYUNCU BAŞINA 500 BİN TL

Turuncu-lacivertli futbolcuların 500'er bin TL primle ödüllendirileceği öğrenildi. Başakşehir'de sezon boyunca takıma galibiyetlerde 40-50 bin TL primler verilerek şampiyonluk için motivasyon üst seviyede tutuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI

İstanbul ekibinin şampiyonluğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutladı. Erdoğan'ın "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir ve taraftarlarını tebrik ediyorum" mesajı kupa töreni öncesinde okundu.

Sonrasında ise Başakşehir Stadı'nın açılışında (24 Temmuz 2014) yapılan gösteri maçında Erdoğan'ın giydiği 12 numaralı formanın bugüne kadar kimseye verilmediği ve bundan sonra da kimseye verilmeyeceğini Göksel Gümüşdağ açıkladı. Stada dev bir 12 numaralı Erdoğan forması asıldı.

(Sabah)