Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

06.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:19
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, ligdeki son maçının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, ligdeki son maçının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan hafta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 yenildiği mücadelenin ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklikle sahada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de cezalı Rafael ile yedek kulübesine çekilen Cemali Sertel, Okechukwu Azubuike ve Enzo Crivelli'nin yerine Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan, Nacer Chadli ve Fredrik Gulbrandsen ilk 11'de görev yaptı.

Sakatlığı süren Mert Günok, Martin Skrtel ve Junior Caiçara, kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekip; Volkan Babacan, Berkay Özcan, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç ve Gulbrandsen ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, saha kenarından takımı yönetti.

Demba Ba 3 hafta sonra kadroda

Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan Senegalli golcü Demba Ba, üç hafta sonra maç kadrosunda yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçlarda forma giyemeyen Demba Ba, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında yedekler arasında bulundu.

Berkay Özcan sağ bekte

Medipol Başakşehir'de sağ beklerden Rafael'in cezası ve Junior Caiçara'nın da sakatlığı nedeniyle bu mücadelede orta saha oyuncusu Berkay Özcan sağ bekte görev aldı.

Berkay, bu sezon ilk kez bir maçta sağ bekte görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk İlker Başbuğ Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Samet Aybaba Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Türk Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 16:38:31. #1.14#
title