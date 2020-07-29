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Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı

Süper Lig tarihinin 6. farklı şampiyonu Medipol Başakşehir, unutulmaz zaferin ardından transfere odaklanırken turuncu lacivertlilerin Aytemiz Alanyaspor forması giyen Junior Fernandes ile anlaştığı öğrenildi. Üç sezondur Akdeniz ekibinde oynayan Şilili oyuncu, Türkiye Kupası finaliyle birlikte takımında son kez maça çıkacak.

29.07.2020 13:58 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:11

Süper Lig'de 2019/20 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşayan Medipol Başakşehir için transfer hareketliliği başladı. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup etabından katılacak olan turuncu lacivertlilerin Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'le prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

Sabah kaynaklı haberde Şilili sol kanat oyuncusunun Trabzonspor ile oynanacak kupa finalinde son kez Alanya forması giyeceği ifade edildi.

ÜÇ SEZONDUR ALANYA'DA

Üç sezondur turuncu-yeşilli takımda görev yapan 32 yaşındaki Fernandes, 107 karşılaşmada 37 gol ve 22 asistle dikkatleri çekmişti.

ELIA'NIN BOŞLUĞU DOLACAK

Başakşehir Eljero Elia ile yollarını ayıracak olurken bu bölgeyi yine bedelsiz olarak dolduracak. Son dakika pürüzü çıkmazsa Fernandes, Başakşehir forması terletecek.

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Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
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