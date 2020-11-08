Medipol Başakşehir, 90+4'te bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi
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Medipol Başakşehir, 90+4'te bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi

08.11.2020 18:02 | Son Güncelleme: 08.11.2020 18:08
Medipol Başakşehir, 90+4'te bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, 80. dakikada oyuna girerek 2 asist yapan Nacer Chadli'nin performansıyla geriden gelerek Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Başakşehir, bu sonuçla birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu ve Başakşehir geriden gelerek maçı 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği, karşılaşmanın henüz 28. saniyesinde Sefa Yılmaz'ın attığı golle üstünlüğü yakaladı. Deplasman ekibinde 72. dakikada Johansson kırmızı kart gördü ve 80. dakikada sahneye çıkan Gulbrandsen, takımına beraberliği getirirken bu sezon ilk golünü de attı. 90+4. dakikada ise Mehmet Topal ağları sarstı ve takımını galibiyete taşıdı.

GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından galibiyet serisini 4 maça taşıyan Başakşehir, 13 puana yükseldi. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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