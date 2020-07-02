MediaTek S900 İşlemci, 8K Akıllı TV'lere Güç Verecek
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MediaTek S900 İşlemci, 8K Akıllı TV'lere Güç Verecek

MediaTek S900, akıllı TV'ler için üst seviye işlemci olarak tanıtıldı. İlk olarak Samsung'un akıllı televizyonlarına güç verecek MediaTek S900 işlemci, yapay zeka, 8K çözünürlük, WiFi 6 ve daha fazlasını getiriyor.

MediaTek S900 İşlemci, 8K Akıllı TV'lere Güç Verecek
02.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:52

MediaTek S900, akıllı TV'ler için üst seviye işlemci olarak tanıtıldı. İlk olarak Samsung'un akıllı televizyonlarına güç verecek MediaTek S900 işlemci, yapay zeka, 8K çözünürlük, WiFi 6 ve daha fazlasını getiriyor. MediaTek'in akıllı TV'lere özel işlemcisi S900'un özellikleri haberimizde.

Samsung 8K QLED TV, MediaTek S900 İşlemcili İlk TV Olacak

MediaTek S900, videolardan gelen dijital sinyalleri ekranda oynatılmaya uygun görüntü sinyallerine dönüştürebiliyor. Kod çözme özelliği, çeşitli formatta video dosyalarını akıcı şekilde görüntülemesine izin veriyor. İşlemci, netlik, renk üretimi, kontrast ve hatta hareket dengelemesini iyileştirmek için görüntülenen videoyu optimize ediyor, yapay zekanın da yardımıyla görüntü kalitesi artıyor. İşlemci ilk olarak dünyanın ilk WiFi 6 bağlantılı 8K TV'si olarak öne çıkan Samsung 8K QLED TV'de bulunacak.

MediaTek'e göre, S900 yapay zeka ses-kullanıcı arayüzü ve görüntü kalitesini iyileştirme gibi özellikleri desteklemek için yüksek performanslı CPU, GPU ve özel bir AI işlemci birimini (APU) bir araya getirerek yeni nesil akıllı TV'lerde kullanıcı deneyiminin büyük ölçüde gelişmesini sağlıyor. ARM Cortex-A73 çekirdeklerinden yararlanan çift çekirdek işlemci ve 8K kod çözme, HDR10+ ve harici ekranları destekleyen çok çekirdekli Mali-G52 grafik işlemci birimini kullanıyor.

HDMI 2.1A Desteği ve Yapay Zeka Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

Bağlantı noktasında, işlemci maksimum 48Gps bant genişliğine sahip HDMI 2.1A desteği sunuyor ki, HDR10+ içerikleri oynatmak ve 60Hz'de 8K video veya 120Hz'de 4K videoları çalıştırmak için yeterli. Yapay zeka görüntü kalitesi (AI PQ) yapay zeka yüz ve sahne tanıma gibi akıllı özellikleri kullanıyor. Bu işlemci muhtemelen 8K çözünürlükleri destekleyen üst seviye TV'lerde bulunacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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