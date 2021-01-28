MediaMarkt Torium mağazası yarın özel indirimlerle açılacak
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MediaMarkt Torium mağazası yarın özel indirimlerle açılacak

28.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:06
MediaMarkt Torium mağazası yarın özel indirimlerle açılacak

MediaMarkt, Torium AVM'de yarın yeni mağazasının açılışını gerçekleştirecek.

MediaMarkt, Torium AVM'de yarın yeni mağazasının açılışını gerçekleştirecek.

MadiaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, Torium mağazasında teknolojiseverlere açılışa özel çeşitli indirimler sunulacak.

Mağazalarında akıllı telefonlardan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden bilgisayarlara, tabletlere ve daha birçok kategoride binlerce ürün sunan MediaMarkt Türkiye, Torium mağazasının açılışı dolayısıyla çeşitli kategorilerde sadece yarın çok özel indirimler uygulayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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