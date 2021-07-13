MediaMarkt'tan derin dondurucu seçme rehberi

MediaMarkt Türkiye, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla derin dondurucu alacak tüketicilere hangi ürünlere yönelmeleri konusunda rehber hazırladı.

MediaMarkt Türkiye, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla derin dondurucu alacak tüketicilere hangi ürünlere yönelmeleri konusunda rehber hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, derin dondurucular temel olarak "dikey tip çekmeceli" ve "yatay tip veya sandık olarak" ikiye ayrılıyor. Türkiye'de tüketiciler genellikle çekmeceli ve geniş modelleri tercih ediyor.

Dikey olarak adlandırılabilecek çekmeceli modeller tüketicilere kullanım kolaylığı ve ergonomik bir ürün yapısı sunuyor. Bu kategoride özellikle 5 çekmeceli modeller talep görürken 6 ve 7 çekmeceli modellere olan ilgi de artıyor. Bununla birlikte no frost modeller de tüketicilerin talep gösterdiği modeller arasında.

Isı ayarı gibi seçenekler sunan çekmeceli derin dondurucuların bazıları buzdolabı olarak da kullanılabiliyor. Dikey tipte derin dondurucu alacakların; "çekmece sayısı", "ürün hacmi", "soğutma tipi" ve "renk" özelliklerine dikkat etmesi gerekiyor.

Daha geleneksel bir model olan sandık tipi derin dondurucular hala birçok ev için ideal ürün konumunda bulunuyor. Özellikle bazı modellerde yer alan anahtarla kilitlenme seçeneği ise bazı tüketiciler için tercih nedeni olabiliyor.

Sandık tipi derin dondurucu alacak tüketiciler temel olarak; "ürün litresi", "anahtar ile kilit özelliği", "soğutucu tipinde statik veya hem soğutucu hem dondurucu özelliği" ve "ölçü" özelliklerini göz önünde bulundurabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan