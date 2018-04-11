Mediamarkt Finans Direktörü Yeşim Ar Kundakçı Oldu

MediaMarkt Finans Direktörü (CFO) görevine finans sektörünün deneyimli isimlerinden Yeşim Ar Kundakçı atandı.

Media Markt'tan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar finans alanında üst düzey görevlerde bulunan ve bu alandaki yönetimi konusunda deneyimiyle dikkati çeken Yeşim Ar Kundakçı MediaMarkt'ın yeni CFO'su oldu.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kundakçı, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

İnterbank'ta Finansal Planlama ve Kurumsal Finansman bölümlerinde kariyer hayatına başlayan Kundakçı, sırasıyla Du Pont de Nemours, the Coca-Cola Company, Turkcell Group, Gate Gourmet USAŞ ve Beymen'de Türkiye ve yurtdışı operasyonlarını kapsayan üst düzey finansal yönetim görevlerinde bulundu.

Yeniden yapılandırma, kriz dönemlerinde karlı büyüme, yabancı ortaklıklar kurma/yönetme ve özel sermaye şirketleriyle çalışma konularında deneyimleri bulunan Yeşim Ar Kundakçı, 2017 Kasım ayında MediaMarkt Türkiye CFO görevine getirildi.