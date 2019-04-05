Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Malikane Satışa Çıkarıldı

2013-2015 yılları arasında Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı Medcezir dizisinin çekildiği malikane, satışa çıkarıldı. Tuzla'daki villaya 19 milyon 500 bin lira fiyat biçildi

19 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI

Takvim'de yer alan habere göre, tüm dünyada fırtınalar estiren Türk dizilerinin popülerliği, ekonomiye de yansıdı. Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Medcezir dizisinin çekildiği malikanenin sahibi de bu ekonomiden yararlandı. Tuzla'daki 9 odalı ve özel yüzme havuzlu lüks villa, satışa çıkarıldı. Villanın fiyatı ise tam 19 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

ARAP İŞ İNSANI TALİP OLDU

Konuşulanlara göre de dizinin bir hayranı olan Arap iş insanı, malikaneye talip oldu.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYORDU

Lüks malikane, Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Mira ile Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Yaman karakterinin romantik anlarına sahne olmuştu. İki popüler oyuncunun aşk yuvası olan malikane, dizinin yayında olduğu dönemde de ziyaretçi akınına uğruyordu