Meclis'teki düzenlemeyle ilgili Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan açıklama: İşçi alacaklarının tahsili imkansız hale gelecek

Masumiyet'in güzeli spor hocasının gönlünü bir paylaşımla aldı: Seni hiç üzmeyeceğim

Son anları kamerada! Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden genç kız ölüme böyle gitmiş

Aşıya erişmek artık daha kolay! BioNTech için hastaneye gitmeye gerek kalmadı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiye ettiği aşı: Ben oldum, antikor da oluştu

ATM'deki açığı fark eden 4 uyanık, 625 bin liralık vurgun yaptı

Kredi borçlarını işçi alacaklarından daha imtiyazlı sayılmasını öngören düzenleme bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Birleşik Metal-İş Sendikası, düzenlemenin işçi alacaklarını olumsuz etkileyeceğini belirtti. Sendikadan yapılan açıklamada, "Batan şirketlerden zaten zor olan işçi alacaklarının tahsili artık imkansız hale gelecek" denildi.

Birleşik Metal-İş Sendikası, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair açıklama yaptı.

Açıklamada "Değişiklik teklifinde belirtilen kredi borçları yani işverenlerin bankalara olan borçları, konkordato sürecinin iflas ile sonuçlanması halinde, işçilik alacaklarından daha imtiyazlı sayılmaktadır. Yapılan bu son düzenleme ile batan şirketlerden zaten zor olan işçi alacaklarının tahsili artık imkansız hale gelecektir" denildi.

TEKLİFLE NE DEĞİŞECEK?

50 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulan ve bugün TBMM Genel Kurulu'nda gündem maddeleri arasında görüşülecek olan teklifin 7. Maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 308. Maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Teklif edilen değişiklik ile geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar esas olarak kredi borçları işçilik alacaklarından daha imtiyazlı hale getiriliyor.

2004 sayılı İcra İflas Kanunun 206. Maddesine göre "İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları" birinci sıra alacaklar arasında yer alıyor.

İşçilerin, işverenin iflasının açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş kıdem ve ihbar tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş akdinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları kıdem ve ihbar tazminatı imtiyazlıdır yani rehinli alacaklardan sonra geliyor.

Ancak yeni teklif ile konkordato sürecinin iflas ile sonuçlanması halinde, geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar esas olarak kredi borçları işçilik alacaklarından öncelikli hale getiriliyor. Böylece işçilik alacakları üçüncü sırada imtiyazlı alacak haline gelecek.

MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

Teklifte yer alan madde değişikliği şöyle:

Madde 7- 2004 sayılı Kanunun 308/c maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dâhil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi değildir, temerrüt hâlinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu edilebilir ve 206 ncı madde kapsamında rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenir; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir iflâsta 248 inci madde kapsamında masa borcu sayılır."