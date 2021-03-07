MEB, resmi iletişim kanallarınca paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesini istedi
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MEB, resmi iletişim kanallarınca paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesini istedi

07.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:57
MEB, resmi iletişim kanallarınca paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesini istedi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada yer alan bazı gerçek dışı ifadeler hatırlatılarak, şu uyarıda bulunuldu:

"Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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