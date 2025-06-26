McCollum Galatasaray'a mı gidiyor?

McCollum Galatasaray'a mı gidiyor?
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Fenerbahçe Beko'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Errick McCollum, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Errick McCollum yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı terletecek. Peki, McCollum Galatasaray'a mı gidiyor?

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko, dikkat çeken isimlerden Errick McCollum ile yollarını ayırdı. McCollum, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Daha önce 2 dönemde Galatasaray forması giyen ve 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğunda başrol oynayan McCollum, Fenerbahçe Beko'nun tarihi sezonunda önemli katkı sağlamıştı. McCollum Galatasaray'a mı gidiyor?

McCOLLUM GALATASARAY'A MI GİDİYOR?

Fenerbahçe Beko'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Errick McCollum, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Errick McCollum yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum ile yollar ayrılıyor. Tecrübeli basketbolcu yeni sezon için Galatasaray ile el sıkıştı.

DAHA ÖNCE DE GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Eurohoops'un haberine göre; Errick McCollum, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Beko'nun tarihi sezonunda önemli katkı veren Errick McCollum, daha önce 2 ayrı dönemde Galatasaray forması giydi.

Deneyimli isim, Galatasaray'ın 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğunda başrol oynamış ve en değerli oyuncu seçilmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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