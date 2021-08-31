Mbwana Samatta, transfer görüşmeleri için Belçika'da

Fenerbahçe'de taraftarların tepkisini çeken Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer olmak üzere. 27 yaşındaki forvet oyuncusu transfer görüşmeleri için Belçika'da. Anlaşma çok yakın.