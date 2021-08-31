Mbwana Samatta, transfer görüşmeleri için Belçika'da
Fenerbahçe'de taraftarların tepkisini çeken Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer olmak üzere. 27 yaşındaki forvet oyuncusu transfer görüşmeleri için Belçika'da. Anlaşma çok yakın.
Sarı-Lacivertliler'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Antwerp, Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Tanzanyalı forvet oyuncusu transfer görüşmeleri için Belçika'ya gitti.
GİDER GİTMEZ MORİTA
Fenerbahçe ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında İstanbul bileti de alınan Japon oyuncu Hidemasa Morita konusunda dün bir anlaşmazlık çıkmıştı. A Spor'un haberine göre; Kanarya, yıldız oyuncunun kulübü Santa Clara ile prensipte anlaştı. Samatta'nın ayrılmasıyla bu transfer resmiyet kazanacak.