Mbaye Diagne, Premier Lig'de en yüksek gol beklentisine sahip oyuncu oldu
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Mbaye Diagne, Premier Lig'de en yüksek gol beklentisine sahip oyuncu oldu

08.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:54

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Mbaye Diagne, yeni takımında Ada'da çok konuşulacak bir istatistiğe imza attı. Diagne, Premier Lig'de en yüksek gol beklentisine sahip oyuncu oldu.

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Mbaye Diagne, yeni takımında önemli bir istatistiğe imza attı.

Kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'ın gol problemini çözmek adına ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, yeni takımında yalnızca 1 gol üretebilmişti.

GOL BEKLENTİSİ EN YÜKSEK OYUNCU

West Bromwich Albion formasıyla yalnızca 1 kez rakip ağları sarsan Mbaye Diagne, buna rağmen Premier Lig'de en yüksek gol beklentisine sahip oyuncu konumuna ulaştı.

Süre aldığı 8 lig maçında 4.63 değerinde xG yakalayan Mbaye Diagne'nin ardından ikinci sırada bulunan Gabriel Jesus, 4.23 xG karşılığında 4 gol atmayı başardı. Üçüncü sıradaki Muhammed Salah ise 4.2 xG karşılığında 4 kez gol sevinci yaşadı.

"GALATASARAY'DA ÇOK ATIYORDUM"

Kulübün resmi internet sitesinde konuşan Diagne, kendisini Premier Lig'e adapte etmiş hissettiğini belirterek daha fazla gol atmak için çabaladığını belirtti.

Diagne, "Artık kendimi Premier Lig'e adapte olmuş hissediyorum. Burada maçların zor olması hoşuma gidiyor. Ben maç kazanmak ve gol atmak için savaşmayı severim. Her takıma gol atabileceğimi göstermek istiyorum. Galatasaray'dayken daha çok gol atıyordum ama bunun nedeni Türkiye Ligi'ni Premier Lig'den daha fazla bilmem. Takım arkadaşlarımı yeni tanıyorum ve hala %100 değiliz. Daha fazla gol atmak için çok çaba harcıyorum" dedi.

Mbaye Diagne, Premier Lig'de en yüksek gol beklentisine sahip oyuncu oldu
Haber Yorumları (7)
HULK: adamı belçika yerine ingiltereye kiralasaydık şimdiye 15 e satardık
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MUSTAFA: Sen bizim ligimize fazla geliyordun. Tam premier lig topçususun. Kıymetini bilemeyen taraftarlar üzülsün. Başarılar dilerim.
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07: bu fotbolcu kötü degilki fatih terım de sorun
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