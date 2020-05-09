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Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez

Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
09.05.2020 00:37 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:52

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'ye kiraladığı Mbaye Diagne, İngiliz kulübü Nottingham Forest'in ambleminin bulunduğu Brugge formalı bir paylaşım yaptı. Diagne ayrıca, paylaşımında "Bir aslan asla ölmez" notuyla Galatasaray'a göndermede bulundu.

Galatasaray'dan kiralandığı Club Brugge'de kısa sürede kadro dışı kalan ve sonrasında saha dışında yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Mbaye Diagne, sezon sonu yaklaşırken bu kez de kafa karıştıran bir paylaşımıyla dikkat çekti.

Senegalli oyuncunun ismi bir süredir İngiliz ekibi Nottingham Forest ile anılıyordu. Sık sık Galatasaray'a dönmek istediğini belirten Diagne, çıkan söylentileri doğrular nitelikte bir Instagram paylaşımında bulundu.

Paylaştığı fotoğrafta üzerinde Club Brugge forması bulunan Diagne, Nottingham Forest'in logosuna da görselde yer verdi.

Mbaye Diagne, İngiliz kulübü Nottingham Forest ile ilgili bir paylaşımda bulundu

"BİR ASLAN ASLA ÖLMEZ"

Brugge formalı ve Nottingham Forest logolu görseli ise, "Kader yazılmış ve gerçek... Her şey için çok teşekkürler. Tanrım benim için yaptığın her şey kabulüm. (Bir aslan asla ölmez)" notuyla paylaştı.

(Kaynak: Fanatik)

Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez
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