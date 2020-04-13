Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı golcü oyuncu Mbaye Diagne, "Brugge'dan da ayrılmak istediğim için Çin benim için uygun geldi. Çünkü orada hem oynayabilirim hem de daha önce yaşadığım için zor olmayacağını düşünmüştüm. Aslında transfer herkes için tamamdı ama bu koronavirüs çıktıktan sonra olmadı" dedi.

Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Habertürk'e konuştu. Senegalli golcü "Tüm Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum. Bu röportaj için de teşekkür ederim. Evet şu an Brugge'daki evimdeyim. Maalesef evden çıkamıyoruz ama bireysel antrenmanlarımı burada sürdürüyorum. Bazen de evimin yakınlarında koşu yapıyorum." dedi.

"FATİH HOCAYI ÇOK SEVİYORUM"

Yıldız oyuncu, "Koronavirüs gerçekten sıra dışı bir olay ve hepimizi etkiledi. Haberleri takip ederken önce Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs kaptığını öğrendim. Tabi ki ben de çok etkilendim. Kendisi çok sevdiğim bir insan ve duygulandım bu haberi alınca… Tabi ki kimseye olsun istemiyoruz ama özellikle çevrende sevdiklerine kadar gelince bu hastalık insan ister istemez daha çok üzülüyor. 1-2 gün sonra da Fatih Terim'in testinin pozitif çıktığını öğrendim. Gerçekten buna çok üzüldüm. Fatih Terim'in Türk futbolu için neler yaptığını herkes biliyor. Fatih Terim'in Türkiye için bir marka olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Ben de etkilendim çünkü Fatih hocayı çok seviyorum. Kendisi benim için çok özel bir kişi." ifadelerini kullandı.

"BEN MAAŞIMI ALIP OYNAMAK İSTİYORUM"

"Sezon başında Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini belirttin ama Club Brugge'a transfer oldun. Giderken neler hissettin" sorusuna Diagne, "İlk önce tabi ki ben de şaşırdım. Çünkü ligi ve kupayı kazanmıştık ve ben bunu beklemiyordum. Ancak futbolda bazen bu tarz durumların yaşanabileceğini hepimiz biliyoruz. Galatasaray yeni bir 9 numara aldı ve ben de oynamak istediğimi ifade etmiştim. Ardından Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayacağımı görünce, Club Brugge'a gitmeyi tercih ettim. Çünkü onlar da Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyordu. Orayı bir çıkış olarak gördüm zaten kiralık olarak gidecektim. Devre arası gelince Senegal'e gittim ve orada 1 ay kadar kaldım. Çünkü transfer teklifi bekliyordum. Galatasaray ve Club Brugge kendi aralarındaki maddi konular nedeniyle sorun yaşadı ama bu iki kulüp arasında olan bir durumdu. Ben maaşımı alıp oynamak istiyorum." yanıtını verdi.

"ÇİN BENİM İÇİN UYGUN GELDİ"

Diagne, "Çin, Brezilya, Kore ve Amerika'ya gidebilirdim. Galatasaray'a da dönebilirdim. Ancak Galatasaray'ın tam olarak ne istediğini de bilmiyordum. Yine de Galatasaray'dan hamle bekledim ama onların da fazla hamle yapabileceğini sanmıyordum. Brugge'dan da ayrılmak istediğim için Çin benim için uygun geldi. Çünkü orada hem oynayabilirim hem de daha önce yaşadığım için zor olmayacağını düşünmüştüm. Aslında transfer herkes için tamamdı ama bu koronavirüs çıktıktan sonra olmadı." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN OYUNCUSUYUM VE DÖNECEĞİM"

Senegalli yıldız, "Yabancı sınırından dolayı Galatasaray beni çağırırsa kadrodan bir kişi çıkacaktı. Bunun gerçekleşmesi de çok kolay olmadığı için dönemedim. Brugge'da da kalmak istemediğim için en iyisi oynayabileceğim farklı bir takıma gitmekti. Onlar bonservisimi alacaktı. Çin'de lig takvimi farklı olduğu için en iyisi zaten satılmamdı. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Onların gösterdiği sevgiyi derinden hissediyorum. Kötü durumlar yaşadığımda onların sevgisi bana çok yardım etti. Onlara minnettarım… Ben şu an Galatasaray'ın oyuncusuyum ve döneceğim. Ben Galatasaray'da, Kasımpaşa'da gösterdiğim performansı gösteremedim. Orada sadece 6 ay kaldım ama daha fazla kalmak istiyorum. Çünkü gerçekten neler yapabileceğimi göstermek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.