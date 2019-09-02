Mbaye Diagne, Anderlecht yöneticilerini şaşkına çevirdi: Birden telefonu kapattı

02.09.2019 15:06

Galatasaray, Falcao ve Andone transferlerinin ardından Mbaye Diagne'yi Club Brugge'e kiraladı. Gece yarısı transferi KAP'a bildirilen Diagne'nin yaptığı hareket ise şok etti. Belçika basınında yer alan habere göre golcü futbolcu Anderlecht yöneticileriyle telefonda konuşurken bir anda görüşmeyi sonlandırdı.

"HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLAMIŞTIK"

Konuyla ilgili açıklama yapan yönetici, "Her konuda anlaşma sağlamıştık. Protokolü imzalayalım ve hangi forma numarasını istersin diye sormuştuk, acil bir işim çıktı diyerek telefonu kapattı. Acil işi Club Brugge ile sözleşme imzalamakmış" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYECEK

Bu gelişmelerin ardından 27 yaşındaki futbolcu da sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge'e transfer oldu. Senegalli futbolcunun Devler Ligi'ndeki ilk maçta Galatasaray'a karşı forma giymesi için bir engel bulunmuyor.

(Skorer)