Mazot desteklemeleri askıya çıktı

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı mazot ve gübre desteklemelerinin askıya çıktığını belirterek, itiraz etmek isteyenlere 18 Şubat'a kadar tarih verildiğini açıkladı.

Düzce'de 2021 yılı mazot ve gübre desteklemeleri askıya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2021 yılı mazot ve gübre desteklemeleri 7 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, icmal bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. Ayrıca ilgili köy ve mahalle muhtarlıklarında da icmaller askıya çıkarılmıştır. İcmaldeki bilgilere yapılacak itirazların 18 Şubat 2022 tarihine kadar il ve ilçe müdürlüklerimize yazılı olarak yapılması gerekmekte olup, daha sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu ilan olunur" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi