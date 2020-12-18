Mazıdağı'nda doğal gaz sevinci
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Mazıdağı'nda doğal gaz sevinci

18.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:55
Mazıdağı'nda doğal gaz sevinci

Mardin'in Mazıdağı ilçesine, altı ay önce yüklenici firma tarafından başlatılan altyapı çalışmalarının ardından doğal gaz verilmeye başlandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine, altı ay önce yüklenici firma tarafından başlatılan altyapı çalışmalarının ardından doğal gaz verilmeye başlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, yüklenici firma yetkilileri ve kurum müdürleri katıldı.

Kalkan, burada yaptığı konuşmada, doğal gazın hayırlı olmasını dileyerek, yaklaşık altı ay önce altyapı çalışmaları başladığında kış ayına kadar ilçeyi doğal gaza kavuşturacaklarını söylediklerini belirtti.

Bugün itibarıyla ilçeye doğal gaz verilmeye başlandığını dile getiren Kalkan, "İlçemizi temiz bir yakıta, doğal gaza kavuşturduk. Katkısı olan başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere BOTAŞ Genel Müdürlüğüne, Akmercan Doğalgaz Firmasına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 2-3 yıl içinde ilçemizin tamamına doğal gaz akışını sağlayacağız." dedi.

Törenin ardından Kalkan ve beraberindekiler doğal gaza kavuşan Mehmet Özdemir'in ailesini ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Özdemir ailesi, yıllarca özlemini duydukları doğal gaza kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

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