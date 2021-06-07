Mayweather rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, ringde YouTuber'a diş geçiremedi
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Mayweather rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, ringde YouTuber'a diş geçiremedi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

ABD'li eski yıldız boksör Mayweather ile internet fenomeni Logan Paul, karşılaştıkları 8 rauntluk gösteri maçında yenişemedi. 43 yaşındaki eski boksör Floyd Mayweather, sosyal medyada son dönemde birçok kez tartışma yaşadığı "YouTube" kanalında 22 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ABD'li Logan Paul ile gösteri maçına çıktı. Paul, 8 raunt boyunca rakibi eski efsane boksör Mayweather'a karşı dayandı. Maçtan kazanan çıkmadı. Dünyanın en çok kazanan boksörü sosyal medyada alay konusu oldu.

Profesyonel boks kariyerinde çıktığı 50 karşılaşmanın tamamını kazanan 43 yaşındaki eski boksör Floyd Mayweather, sosyal medyada son dönemde birçok kez tartışma yaşadığı "YouTube" kanalında 22 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ABD'li Logan Paul ile gösteri maçına çıktı.

Florida eyaletinin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda yapılan karşılaşma, yerel saatle 20.00'de başladı.

Karşılaşmada Paul, 8 raunt boyunca rakibi eski efsane boksör Mayweather'a karşı dayandı.

Mayweather rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, ringde YouTuber'a diş geçiremedi

"KİMSE İMKANSIZ DEMESİN"

Maçtan sonra açıklama yapan Paul, "Kimsenin bana bir daha hiçbir şeyin imkansız olduğunu söylemesini istemiyorum. Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biriyle burada olmam, imkansızların yenilebileceğini kanıtlıyor." dedi. İnternette rakibine sataşan Paul, Mayweather ile ringi paylaşmaktan onur duyduğunu sözlerine ekledi.

Mayweather rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, ringde YouTuber'a diş geçiremedi

"GÜCÜ BENİ ŞAŞIRTTI"

Mayweather ise Paul'un beklediğinden daha güçlü çıktığını ifade ederek, "Oldukça güçlü bir rakipti. Beni şaşırttı. Çok iyi bir adam." diye konuştu.

Son olarak 2017'de İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor'u yenerek profesyonel kariyerini noktalayan Mayweather, boks kariyerinde çıktığı 50 karşılaşmanın hiçbirinde kaybetmedi.

Mayweather rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, ringde YouTuber'a diş geçiremedi
Mayweather rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, ringde YouTuber'a diş geçiremedi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Mayweather rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, ringde YouTuber'a diş geçiremedi - Haberler Spor
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