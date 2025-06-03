Mayıs Ayı enflasyon oranları açıklanıyor! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon oranları, memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için Temmuz ayında yapılacak maaş artışının belirleyici kalemi olacak. Bu nedenle "Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusu, hem piyasalar hem de maaş beklentisi olanlar için büyük önem taşıyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon verileri, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklama, TÜİK'in resmi internet sitesi ve veri portalı üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORNLARI AÇIKLANIYOR

TÜFE ve ÜFE verilerinin yayımlanmasıyla birlikte yıllık ve aylık enflasyon artış oranları netleşmiş olacak. Özellikle Mayıs ayı enflasyon oranları, 6 aylık ortalama enflasyon hesaplamasında kritik bir yer tutuyor. Temmuz zammı hesaplamaları açısından beşinci veri olan Mayıs ayı sonucu, zam oranlarına önemli bir katkı sunacak.