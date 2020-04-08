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Maxi Lopez, Wanda Nara, İtalya, Paris, Spor

Maxi Lopez'in suçladığı Wanda Nara kendisini savundu: Bana minnettar olmalıydı

Paris Saint Germain'de oynayan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, çocukları ile birlikte İtalya'ya gittiği için kendisini kötü bir anne olmakla suçlayan eski eşi Arjantinli futbolcu Maxi Lopez'e yanıt verdi.

08.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:13
Maxi Lopez'in suçladığı Wanda Nara kendisini savundu: Bana minnettar olmalıydı

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain'de forma giyen Arjantinli Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sonrası çocukları ile birlikte İtalya'ya gitmişti. Wanda Nara'nın, çocuklarının babası, eski eşi Arjantinli futbolcu Maxi Lopez, bu olayı duyunca küplere binmişti. Wanda Nara, 'Sen ne biçim annesin' diyen eski eşinin suçlamalarına yanıt verdi.

Kendisini, koronavirüsün en çok zarar verdiği İtalya'ya götürdüğü çocukların hayatlarını riske etmekle suçlayan Maxi Lopez'e seslenen Wanda Nara, "İtalya benim vatanım. Başıma bir şey gelecekse İtalya'da gelsin" ifadelerini kullandı.

"VAKANIN ÇOK AZ OLDUĞU BİR KASABADA YAŞIYORUM"

Wanda Nara, Chi dergisine yaptığı açıklamada "Beni, çocuklarımızı Paris'ten salgının merkezi İtalya'ya götürmekle suçlamış. Ancak o da biliyor ki ben İtalya'da yaşıyorum. Como Gölü'nün yakınında, çok az koronavirüs vakasına rastlanan bir kasabada. Benim evim burada. Paris'te kiraladığım bir dairede kalıyordum ve kira süresi bitti. Ayrıca dünyaca ünlü bir pediatrist ile görüşmek için zaten İtalya'ya gitme kararı almıştık. Bunu da herkese açıklamıştım" dedi.

"BENİ SUÇLAYACAĞINA MİNNETTAR OLMALIYDI"

Paris'te tüm futbolcuların ülkelerine gittiğinin de altını çizen Wanda Nara "Ben de İtalyanım. Eğer başıma bir şey gelecekse, bunun, bana hayatımdaki tüm güzellikleri veren vatanım İtalya'da gelmesini tercih ederim. Bu yüzden İtalya'da kalıyorum. İtalya yerine uçakla Arjantin'e de gidebilirdim. Ancak o zaman özel arabam yerine birçok insanın bulunduğu bir uçağa binmiş olacaktım ki bu İtalya'ya gitmekten çok daha riskli… Maxi Lopez, beni suçlayacağına bana minnettar olmalıydı" ifadelerini kullandı.

(Sözcü)

Maxi Lopez'in suçladığı Wanda Nara kendisini savundu: Bana minnettar olmalıydı

Haberin Videosu:

Arjantinli futbolcu Maxi Lopez'in suçladığı Wanda Nara kendisini savundu: Bana minnettar olmalıydı
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