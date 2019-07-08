Max Kruse: "Takımdaki arkadaşlık üst düzeyde"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada takımdaki arkadaşlığın üst düzeyde olduğunu ifade ederken, Türkçe öğrenmeye başlayacağını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Düzce Topuk Yaylası'nda takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Kruse, tesisleri değerlendirerek sözlerine başladı. Topuk Yaylası'nın çok güzel bir tesis olduğunu söyleyen Kruse, "Antrenmanlar zorlu geçiyor ama bu çok önemli. Çünkü eğer şampiyon olmak istiyorsanız iyi çalışmanız gerekiyor. O yüzden her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. Takımdaki arkadaşlık ortamı üst seviyede. Daha önce Almanya'da bulunmuş oyuncularla konuştum. Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan gibi takım arkadaşlarımla buraya gelmeden önce iletişime geçtim. Geldikten sonra da buradaki arkadaşlık ortamının son derece üst seviyede olduğunu gördüm. Tabii yine de bir dil sorunu oluyor. Biraz daha zaman geçtikten sonra Türkçe öğrenmeye başlayınca en azından o dil bariyerini aşacağımı düşünüyorum. Arkadaşlık gerçekten çok iyi bir seviyede. Aynı dili konuştuğum arkadaşlarımın olması avantaj ve bu avantajı kullanıyorum. Onun dışında kulüp personeli de bize yardımcı oluyor. Birkaç kelime de olsa Türkçe öğrenmeye başladım. Bunu da geliştireceğime inanıyorum. Futbolun içerisinde birlikte paylaştığınız çok şey var ve umarım bu sezon birçok maçı beraber kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"İstanbul çok özel bir şehir"

Türk mutfağıyla ilgili olarak da konuşan Max Kruse, "Temsilcilerimden biri Türk olduğu için çaya aşinalığım vardı. Ama tesislerimizdeki hava da çok güzel, yemekten sonra da çay güzel gidiyor. Türk yemekleri çok güzel, biraz dikkat etmem gerekiyor. Almanya'da bu kadar güzel yemek yok. O yüzden burada biraz daha dikkat etmem gerekiyor" dedi.

Son olarak İstanbul'la ilgili açıklamalarda bulunan Alman oyuncu, "İstanbul hakkında çok güzel şeyler duydum. Hava, yemekler, şehir her şey çok güzel. Aynı zamanda çok büyük ve özel bir şehir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA