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Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi

Sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'nin Fenerbahçe'den ayrılma gerekçeleri ortaya çıktı. Alman futbolcunun alacaklarının ödenmemesinin haricinde son olarak Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışma, sarı-lacivertlilerden ayrılma kararını resmileştirdi.

19.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:15

Fenerbahçe'nin gündemi akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamayla değişti. Resmi internet sitesinden, Max Kruse'nin kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği bildirildi. Açıklamada, "Futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcumuz yoktur. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacaktır" denildi.

Özetle; alacakları nedeniyle kontratını fesheden Alman futbolcu konusunda Fenerbahçe, dava açacak. Oyuncu ise mevcut alacaklarına ek olarak kalan iki sezonluk kontratının karşılığı olan 5 milyon Euro'yu da almaya çalışacak. Kararı FIFA verecek.

ÜÇ AYLIK BORÇ VAR

Fenerbahçe'de takıma son ödeme şubat ayında yapıldı. Futbolculara mart, nisan ve mayıs ayı hak edişleri verilmedi. Söz konusu dönem, kulüplerin ödeme alamadığı pandemi arasına denk geliyor.

YÜZDE 15 İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ

Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Kruse, yönetimin kendisine sunduğu ve özetle yüzde 15 indirimi hedef alan formülü benimsemedi. Alacaklarının tamamı için kulübe ihtarname çekti. İddiaya göre "Paramı almadan oynamam" dedi.

EMRE İLE TARTIŞMA YAŞADI

Disiplinsiz tavırları takım içinde sıkıntı yaratan Max Kruse, son olarak kaptan Emre Belözoğlu ile tartıştı. Alman orta saha oyuncusunun, kendisini ikaz eden Emre'ye, "Sen futbolcu musun, yönetici misin" karşılığını verdiği öne sürüldü.

(Sözcü)

Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi

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Haber Yorumları (2)
:D: emre göreve başlamadan algı başlamış
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HAMZAAAA: Emre , Volkan gibi spor ahlakından bi haber kişiler fenerbahçe ye katkıdan çok zarar verir. Bir Fenerbahçeli olarak bu tip şahısların takımdan gitmesini hatta tribünlere bile alınmaması gerektiğinin kanaatindeyim futboldan çok kavga gürültü biz futbol izlemek istiyoruz. . .
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