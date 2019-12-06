Haberler » Spor » Max Kruse'nin dürüm yiyerek stattan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı! - Spor

Max Kruse'nin dürüm yiyerek stattan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-2 yendiği maçın ardından Max Kruse, dürüm yiyerek stattan ayrıldı. Bu görüntüler, dürüm yediği için Beşiktaş'tan gönderilen Tolgay Arslan'ı akıllara getirdi.

06.12.2019 23:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:29

Süper Lig'in 14. haftasında , Kadıköy'de ile karşılaştı, 7 golün atıldığı maçta Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 5-2 yendi. 87. dakikada sarı lacivertli takımın 5. golünü kaydeden Alman golcü Max Kruse, dürüm yiyerek stattan ayrıldı.

TOLGAY DÜRÜM YEDİĞİ İÇİN 'TAN GÖNDERİLMİŞTİ

Bu görüntüler sosyal medyada bir çok futbolsever tarafından paylaşılırken akıllara geçtiğimiz sezon Beşiktaş-Başakşehir maçının devre arasında dürüm yediği için takımdan gönderilen Tolgay Arslan geldi. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.


Haber Videosu

: Max Kruse'nin dürüm yiyerek stattan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı!
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler