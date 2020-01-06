: Maurizio Sarri, Merih Demiral'a övgü yağdırdı!

06.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:06

Juventus, İtalya Ligi'nin 18. haftasında Cagliari'yi 4-0 yendi. Cristiano Ronaldo attığı 3 golle maça damga vurdu. Milli oyuncumuz Merih Demiral da karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, mücadelede iyi bir performans sergileyen Merih'e maç sonunda övgü yağdırdı.

"HARİKA BİR SEVİYEDE"

Deneyimli teknik adam, "Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Harika bir mental ve fiziksel seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor." diye konuştu.

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