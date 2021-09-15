Maurizio Sarri: Bu tür maçlar muazzam duygular veriyor

"Kadroya yarın karar vereceğim"

"Vedat geçen yıl haksız yere eleştirildi"

Vedat Muriqi : İstanbul'a dönmek büyük bir zevk

Serhan TÜRK/ - Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray ile oynayacakları maç ile ilgili yaptığı açıklamada, bu tür maçların muazzam duygular yaşattığını söyledi.

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan golcü oyuncu Vedat Muriqi ise şunları söyledi: "İstanbul güzel bir şehir ve buraya dönmek büyük bir zevk. Ben bir forvetim ve gol atmak istiyorum, yapmam gerekeni yapmaya hazırım. Lazio ile ilk sezonda Covid-19 geçirdim. Kendimi, takım arkadaşlarımla aynı seviyeye getirmek için çalışıyorum. 5 yıldır birlikte oynayan bir takımda başlangıç ??yapmak zor. Katkımı vermeye hazırım, sonrasına teknik direktör karar verecek."