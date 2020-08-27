Mauricio Lemos kimdir? Mauricio Lemos kaç yaşında nereli? Mauricio Lemos hangi pozisyonda oynuyor? Mauricio Lemos hangi takımlarda oynadı?
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Mauricio Lemos kimdir? Mauricio Lemos kaç yaşında nereli? Mauricio Lemos hangi pozisyonda oynuyor? Mauricio Lemos hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Mauricio Lemos, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Mauricio Lemos kaç yaşında nereli? Mauricio Lemos hangi pozisyonda oynuyor? Mauricio Lemos hangi takımlarda oynadı? Mauricio Lemos kimdir?

Mauricio Lemos kimdir? Mauricio Lemos kaç yaşında nereli? Mauricio Lemos hangi pozisyonda oynuyor? Mauricio Lemos hangi takımlarda oynadı?
27.08.2020 09:28 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:31

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Mauricio Lemos, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Mauricio Lemos kimdir? Mauricio Lemos hangi takımlarda oynadı? Mauricio Lemos kaç yaşında nereli? Mauricio Lemos hangi pozisyonda oynuyor?

MAURİCİO LEMOS KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Aralık 1995

Kaç yaşında: 24 yıl yaşında

Nereli: Rivera, Uruguay

Boy: 1,87 m

Kilo: 85 kg

Mevkii: Stoper

Kullandığı ayak: Sağ

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da doğan Mauricio Lemos, futbola Defensor'un alt yapısında başladı. Defensor Sporting alt yapısından yetişen Lemos, 6 Ocak 2014'te 18 yaşında A takım kadrosuna çıktı.

Sırasıyla Rubin Kazan, Sassuolo ve Las Palmas'da oynayan 24 yaşındaki stoper, bu sezon 27 maça çıktı ve 1 gol atabildi. Milli takımında 2 maça çıkan Mauricio Lemos farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Futbol kariyene Defansoor'da başlayan Lemos, Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo kulüplerinde de yer aldı. 2 kez milli takım forması giyen Uruguaylı stoper kariyerinde toplamda 114 maça çıktı.

MAURICIO LEMOS'UN MAAŞI NE?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos'un sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. 3 senelik imza atan Uruguaylı stoperin yıllık 850 bin euro kazanacağı öğrenildi.

MAURICIO LEMOS'A ÖDENEN BONSERVİS BEDELİ NEDİR?

Fenerbahçe yeni stoperi Mauricio Lemos için 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. Sözleşmesi 3 yıllıktır.

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