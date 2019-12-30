Matthijs De Ligt'in Tottenham'a Nefis Kafa Golü

30.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:18

2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda yarı finalde Tottenham ile eşleşen Ajax, ilk maçı Londra'da 1-0 kazandıktan sonra rövanş maçında rakibini Johan Cruyff Stadı'nda ağırladı. Henüz maçın ilk anlarında genç Hollandalı stoper Matthijs de Ligt, Dusan Tadic'in kullandığı korneri harika bir şekilde yükselerek ağlarla buluşturdu.