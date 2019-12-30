Matthijs De Ligt'in Tottenham'a Nefis Kafa Golü
2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda yarı finalde Tottenham ile eşleşen Ajax, ilk maçı Londra'da 1-0 kazandıktan sonra rövanş maçında rakibini Johan Cruyff Stadı'nda ağırladı. Henüz maçın ilk anlarında genç Hollandalı stoper Matthijs De Ligt, Dusan Tadic'in kullandığı korneri harika bir şekilde yükselerek ağlarla buluşturdu.
30.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:18
2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda yarı finalde Tottenham ile eşleşen Ajax, ilk maçı Londra'da 1-0 kazandıktan sonra rövanş maçında rakibini Johan Cruyff Stadı'nda ağırladı. Henüz maçın ilk anlarında genç Hollandalı stoper Matthijs de Ligt, Dusan Tadic'in kullandığı korneri harika bir şekilde yükselerek ağlarla buluşturdu.
Kaynak: Dugout
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