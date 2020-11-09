Matrah artırımı nedir? 2020 matrah artırımı çıkacak mı? Matrah artırımı hesaplama
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Matrah artırımı nedir? 2020 matrah artırımı çıkacak mı? Matrah artırımı hesaplama

09.11.2020 23:35 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:40
Matrah artırımı nedir? 2020 matrah artırımı çıkacak mı? Matrah artırımı hesaplama

Son günlerde sık sık gündeme gelen matrah artırımı hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Matrah artırımı nedir? Matrah ve vergi artırımından kimler faydalanır?

Torba yasa gündeme gelirken matrah artırımının da konular arasına girip girmeyeceği merak konusu oldu. Peki, matrah artırımı nedir?

MATRAH ARTIRIMI NEDİR?

Matrah, kısaca verginin miktarını belirlemek için temel alınan değerdir. Bir kazancın vergi miktarını belirlerken temel olarak alınan ve kazançtan giderler çıktıktan sonra geri kalan bölüme verilen isim matrahtır.

Vergi matrahı artırımı, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan vergi incelemesinden ek vergi ödeyerek kaçınmanı sağlayan bir uygulamadır. Geçmiş dönem vergi beyanlarını belli oranlara göre artırırsan yapılan incelemelerden muaf olabilirsin. Böylece Maliye Bakanlığı matrah artırımı yaptığın yıllar için inceleme yapmaz ve o yıllar için senden vergi talep edip ceza kesmez.

MATRAH ARTIRIMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Matrah, belirli bir tutar üzerinden veya vergiye konu olan şeyin özelliklerine göre (spesifik matrah) olarak hesaplanabilir. İlk matrah tipinde malın veya hizmetin nakdi değeri üzerinden hesaplama yapılırken ikinci türdeki matrahta malın fiziksel özellikleri esas alınır. Mesela içkiler alkol oranına, araçlar motor hacmine göre vergilendirilir ve bunlar matrah hesabına göre yapılır.

MATRAH ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANIR?

  • Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri
  • Gelir ve Kurumlar Stopaj Vergisi mükellefleri
  • Katma Değer Vergisi mükellefleri

2020 MATRAH ARTIRIMI ÇIKACAK MI?

Yoğun talep sonrası Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde matrah artırımı da hazırlıkları süren torba yasa kapsamına alınıyor.

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Haber Yorumları (2)
FARATİN: Matrah artımı olmalıdır
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MMT: Matrah artımı çıkmalıdır esnaf çok zordurumda
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500
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