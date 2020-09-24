Matlı: "Pandemi sonrası yeni dönemde firmalarımıza yol gösterici olacağız"

Avrupa Ticaret Borsaları Birliği'nin Türkiye'deki ilk ve tek üyesi olan Bursa Ticaret Borsası, 'Pandemi Sürecinde Avrupa Pazarına İhracatta Yeni Stratejilerin Oluşturulmasında Yeni İş Model ve Teknikleri' konulu çalıştay tertipledi.

Avrupa Ticaret Borsaları Birliği'nin Türkiye'deki ilk ve tek üyesi olan Bursa Ticaret Borsası, 'Pandemi Sürecinde Avrupa Pazarına İhracatta Yeni Stratejilerin Oluşturulmasında Yeni İş Model ve Teknikleri' konulu çalıştay tertipledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen çalıştaya, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Meclis Başkan Yardımcısı Gökhan Onur, Meclis Üyesi Erdinç Bayrakçı, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Genç Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilcisi İbrahim Özmen, Bursa TB Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, TEBD Proje Direktörü Oya Ersöz, Dış Ticaret Danışmanı Mutlu Yılmaz ile Bursa Ticaret Borsası üyesi KOBİ'ler katıldı.

"KOBİ'lerimizin büyümesine katkı sağlamak istiyoruz"

Çalıştayın açılışında konuşan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, pandemi sebebiyle fiziki ortamdan online platforma taşınan organizasyonlarla, KOBİ'lere ve ihracatçı firmalara yol gösterici olmayı hedeflediklerini söyledi. Özer Matlı, "Bursa, Avrupa Birliği ülkeleri ile sıkı ilişkileri olan, ticaret hacmi oldukça yüksek bir şehrimiz. Öyle ki bugün Bursa'da faaliyet gösteren firmaların büyük bölümü Avrupa Birliği'yle entegre olmuş durumda. Dolayısıyla Bursa Ticaret Borsası olarak bu tür etkinlikleri çok önemsediğimiz gibi KOBİ'lerimizin büyümelerine ve ihracat potansiyellerinin artmasına da daha fazla katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu. Başkan Matlı, başta Bursa iş dünyası olmak üzere kent ekonomisine fayda sağlayacak, artı değer katacak tüm çalışmalara Bursa Ticaret Borsası'nın desteğinin dün olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini kaydetti.

"Proje ile asıl hedef Avrupa Birliği ile iş birliğini güçlendirmek"

Faaliyete katılan Eurochambers (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) TEBD Proje Direktörü Oya Ersöz, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Projesi hakkında sunum yaptı. Katılımcılara önemli bilgiler veren Ersöz, 2001 yılından bu yana devam eden proje ile nihai hedeflerinin, Türkiye'deki ticaret odaları ve borsaları ile Avrupa Birliği'nde bulunan mali kuruluşlar arasındaki karşılıklı anlayışı ve iş birliğini güçlendirerek, AB ile Türk iş dünyasının entegrasyonunu sağlamak olduğunu söyledi. KOBİ Çalıştayına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Oya Ersöz, projenin gelişmesine yönelik katkısı ve iş birliğinden dolayı Bursa Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti.

Dış Ticaret Danışmanı ve Eğitmeni, Akademisyen Mutlu Yılmaz ise Avrupa Birliği ülkelerine ihracatta Gümrük Birliği'nden kaynaklı sıkıntılar,pandemi süreciyle ihracatta izlenecek farklı stratejiler ve yeni iş modelleri ile alternatif pazarlama teknikleri konusunda katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye'nin bilinenin aksine Gümrük Birliği anlaşmasına üye ülkeler arasında yer almadığını, 95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı içerisinde karşılıklı anlaşmanın söz konusu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Gümrük Birliği Türkiye için birçok avantajı beraberinde getirirken, Avrupa'nın üçüncü ülkelere uyguladığı Ortak Gümrük Tarifesi ve Serbest Ticaret Anlaşmaları ise bugün ülkemiz için ciddi sorun teşkil etmektedir. Özellikle Serbest Ticaret Anlaşmaları, diğer AB ülkeleriyle maalesef eş güdümlü olarak gitmemektedir. Bununla birlikte, bazı ürünlere uygulanan kotalar, transit geçişlerde alınan ücretler, ihracatçılarımız ve KOBİ'lerimiz için ek yük oluşturmasının yanında, rekabet gücünü de olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

"E-ticaret KOBİ'ler için büyük fırsat"

İhracat rakamları üzerinden örnekler vererek, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'nin ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Mutlu Yılmaz, "Tıpkı 2008 krizinde olduğu gibi pandemi sürecindeki ihracat rakamlarına bakıldığında da daralmanın ve yaşanan sıkıntıların, AB kaynaklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada yapılması gereken temel nokta, ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmektir. Tabi küresel salgın yeni iş modellerinin oluşmasına neden oldu. Pandemi sürecinde iş yapış şekilleri e-ticarete evrildi. Bundan sonraki süreçte ürün çeşitliliği ve tüketici tarafından bulunabilir olmak çok daha önemli bir hale geldi" dedi. E-ticaretin KOBİ'ler için çok büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Yılmaz, ihracatta doğru bir analizle hedef pazarların çok iyi belirlenmesi ve bu pazarlara yönelik devlet teşviklerinden mutlak suretle yararlanılması gerektiğini ifade etti. Dış Ticaret Danışmanı ve Eğitmeni, Akademisyen Mutlu Yılmaz, programın sonunda çalıştaya katılan iş dünyası temsilcileri ve KOBİ'lerin sorularını da cevapladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı