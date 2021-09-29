Mathieu Valbuena: Fenerbahçe ile sevgi bağım kolay kolay koparılamaz

Fenerbahçe seyircisinin maçlarda yarattığı atmosferi takım arkadaşlarına anlattığını söyleyen Fransız oyuncu, "İnanın sıradışı bir atmosfer olacağını biliyorum, arkadaşlarıma da ifade ettim. Sıcak ve baskılı bir atmosferde oynayacağımızı vurguladım. Avurpa Ligi sıradışı bir organizasyon. Maçlar bambaşka bir atmosferde oynanıyor, bunun bilincinde çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri