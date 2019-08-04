Mateus Uribe'nin En İyisi
Kolomb uluslararası Mateus Uribe 2017 yılında Atlético Nacional'dan Club América'ya katıldı. Uribe, 18 gol attığı ve 2018 / 19'da kulüpte Liga MX unvanını kazandığı América'ya 80 maçta devam etti. Club América için en iyi anlarını izleyin.
Kolomb uluslararası Mateus Uribe 2017 yılında Atlético Nacional'dan Club América'ya katıldı. Uribe, 18 gol attığı ve 2018/ 19'da kulüpte Liga MX unvanını kazandığı América'ya 80 maçta devam etti. Club América için en iyi anlarını izleyin.
Kaynak: Dugout
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