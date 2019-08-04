Mateus Uribe'nin En İyisi

Kolomb uluslararası Mateus Uribe 2017 yılında Atlético Nacional'dan Club América'ya katıldı. Uribe, 18 gol attığı ve 2018 / 19'da kulüpte Liga MX unvanını kazandığı América'ya 80 maçta devam etti. Club América için en iyi anlarını izleyin.

4.08.2019 20:21

Kolomb uluslararası Mateus Uribe 2017 yılında Atlético Nacional'dan Club América'ya katıldı. Uribe, 18 gol attığı ve 2018/ 19'da kulüpte Liga MX unvanını kazandığı América'ya 80 maçta devam etti. Club América için en iyi anlarını izleyin.

Kaynak: Dugout

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