Masumiyet 7. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet 6. bölüm full tek parça izle!

Pazartesi günlerinin sevilen dram türündeki dizi Masumiyet 7. bölüm 2. fragman izle! FOX Masumiyet 6. bölüm full tek parça izle! Detaylar haberimizde.

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" dizisi, bu akşam FOX izleyicisiyle buluşmaya başladı. Peki, Masumiyet nerede çekildi? Masumiyet dizisi nerede çekiliyor? Masumiyet Ilgaz Yalısı nerede, hangi şehirde, hangi ilçede?

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

Ela'nın hamileliğini hatırlaması üç aile için de sarsıcı olur. İlker, imza attığı vahşeti kabul etmek zorunda kalır, işin adli boyutundan korkan Hale, oğlu için bir kez daha düğmeye basar. Timur'un zaafları Hale'nin en büyük silahı olurken, Bahar ve Timur arasındaki ipler kopar.Kızını nihayet Ilgaz bataklığından çıkarmayı başaran Harun'un hedefi, İrem'i boşanmaya ikna etmektir. Harun hedefi 12'den vurur. İrem ve İlker'in şok boşanması, Harun'a rahat bir nefes aldırırken, Bahar'ın en karanlık kabusu yeniden gerçek olmak üzeredir. Boşanmanın acısını kaldıramayan İrem, Ela'yı bir kez daha İlker'le vurur. Yaşadıklarına rağmen, hayatına kaldığı yerden devam etmeye kararlı olan Ela, en ağır darbeyi hiç beklemediği bir yerden alır. Ela, hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşirken İlker de adım adım zihnindeki karanlıkla yüzleşmeye başlar.

MASUMİYET NEREDE ÇEKİLDİ?

FOX TV ekranlarında bu akşam başlayan Masumiyet dizisi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken Masumiyet dizisi hakkında en merak edilen sorulardan biri de Masumiyet nerede çekiliyor sorusu oldu. Masumiyet dizisinin çekimleri çoğunlukla Kocaeli'de gerçekleşiyor. Kocaeli'ne bağlı Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçeler dizinin çekimleri için kullanılıyor.

MASUMİYET 7. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE