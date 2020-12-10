Masterchef yemekleri: Sucuklu Tarhana Çorbası tarifi nedir? Sucuklu Tarhana Çorbası malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?
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Masterchef yemekleri: Sucuklu Tarhana Çorbası tarifi nedir? Sucuklu Tarhana Çorbası malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

10.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:47
Masterchef yemekleri: Sucuklu Tarhana Çorbası tarifi nedir? Sucuklu Tarhana Çorbası malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Sucuklu Tarhana Çorbası yapıldı. Peki Sucuklu Tarhana Çorbası nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Sucuklu Tarhana Çorbası yapacaklar. Peki Acılı Sucuklu Tarhana Çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir?

Masterchef'te bu hafta Sucuklu Tarhana Çorbası yapıldı. Peki Sucuklu Tarhana Çorbası nasıl yapılır? Dokunulmazlık oyunu için Sucuklu Tarhana Çorbası yapacaklar. Peki Acılı Sucuklu Tarhana Çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? Püf noktaları nedir? İşte detaylar haberimizde...

SUCUKLU TARHANA ÇORBASI MALZEMELERİ

6 yemek kaşığı tarhana

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

100 gr sucuk

2 yemek kaşığı sıvı yağ

SUCUKLU TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI

Tarhanayı birkaç saat önce ıslatın daha sonra tereyağını eritin, naneyi pul biberi yağda birkaç saniye çevirin. Hemen üzerine ıslanmış tarhanayı dökün göz kararı suyunu ekleyip karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısıp 5dk kaynatıp ocaktan alın. Daha sonra sucukları minik minik doğrayıp sıvı yağla kavurun. çorbayı tabaklara koyup üzerine 1 yemek kaşığı kadar sucuk koyup servis edin. Sucuk yerine kavrulmuş kıymada koyabilirsiniz oda çok güzel oluyor.

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