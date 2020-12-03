Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı?
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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı?

03.12.2020 23:50 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:01
Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı?

3 Aralık tarihinde yayınlanan bireysel dokunulmazlık yarışı nefes kesti. Avusturalya'ya ait olan Meat Pie yemeği yarışmacıları epey bir zorladı. Peki, 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı? Ebru mu?

3 Aralık tarihinde yayınlanan bireysel dokunulmazlık yarışı nefes kesti. Avusturalya'ya ait olan Meat Pie yemeği yarışmacıları epey bir zorladı. Peki, 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı? Ebru mu?3 Aralık Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? 1. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?İşte detayar haberimizde...

3 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Somer Şef'in tarifini uygulayan yarışmacılardan Serhat 3. oldu. Kazanan kişi ise Eray oldu.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı?

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Eray

2. eleme adayı : Ebru

3. eleme adayı: Serhat

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Özgül

Barbaros

Sefa

Emir

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Serhat

Eray

Ebru

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