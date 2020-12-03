Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı?
3 Aralık tarihinde yayınlanan bireysel dokunulmazlık yarışı nefes kesti. Avusturalya'ya ait olan Meat Pie yemeği yarışmacıları epey bir zorladı. Peki, 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı? Ebru mu?
3 Aralık tarihinde yayınlanan bireysel dokunulmazlık yarışı nefes kesti. Avusturalya'ya ait olan Meat Pie yemeği yarışmacıları epey bir zorladı. Peki, 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı? Ebru mu?3 Aralık Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? 1. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?İşte detayar haberimizde...
3 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Somer Şef'in tarifini uygulayan yarışmacılardan Serhat 3. oldu. Kazanan kişi ise Eray oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
1. eleme adayı : Eray
2. eleme adayı : Ebru
3. eleme adayı: Serhat
YENİ MAVİ TAKIM KADROSU
Özgül
Barbaros
Sefa
Emir
YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU
Serhat
Eray
Ebru