MasterChef Barbaros Samsunspor'a sunum yaptı
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MasterChef Barbaros Samsunspor'a sunum yaptı

MasterChef Barbaros Samsunspor'a sunum yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının finalisti Samsunlu Şef Barbaros Yoloğlu, tesislerde takıma sunum yaptı.

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının finalisti Samsunlu Şef Barbaros Yoloğlu, tesislerde takıma sunum yaptı.

Şef Barbaros Yoloğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde hazırladığı sunumunu iftar yemeğinde teknik heyet ve oyunculara ikram etti. Yemeğin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Şef Barbaros Yoloğlu'na Samsunspor forması hediye etti. - SAMSUN

MasterChef Barbaros Samsunspor'a sunum yaptı
MasterChef Barbaros Samsunspor'a sunum yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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