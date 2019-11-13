Mastercard'dan Start Up firmalarına 'ivme' ile destek verdi

13.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:09

– Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard , 2018 yılında duyurduğu Accelerate Programı ile start-up firmaların ihtiyacı olan kaynaklara ulaşmasını sağlayarak, onların hızlı ve kolay büyümelerine destek veriyor.

Mastercard, banka ve ödemeler sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere yönelik verdiği desteği, "Accelerate/ İvme" programı ile tek bir çatı altında topladı. Bu yapılar sayesinde start-up firmaları, Mastercard'ın ekosistemine, müşterilerine ve inovasyonlarına ulaşabiliyorlar.

Program şu yapılardan oluşuyor;• Fintechlerin global yayılımını hızlandıran Mastercard Fintech Express,• Fintechlerin Mastercard teknolojisine ve ağına bağlayan Mastercard Engage,• Fintechlerin işlerini sağlam ve sistematik şekilde büyütmesine yönelik oluşturulan 6 aylık program Mastercard Start Path• Fintechlerin her ihtiyaçlarına yönelik API'ler sunan Mastercard Developers programlarına ek olarak, Mastercard Accelerate• Finansal katılımı destekleyen bu programlar ile katılımcılar, Mastercard'ın özel teknolojisini entegre edebiliyor, siber güvenlik hizmetlerinden yararlanabiliyor, yeni müşteriler edinebiliyor ve yeni pazarlara ve segmentlere ulaşabiliyorlar.

Kaynak: DHA

- İstanbul