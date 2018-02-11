Masko, Mobilya İhracatını Arttırmak İçin Neler Yapıyor?

Masko Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İygün, Masko'nun mobilya ihracatını arttırmak için neler yaptığını Wise TV'ye anlattı.

İygün, şu sözleri dile getirdi: "2018 Uluslararası İMOB Fuarı'ndayız. Burada olmamızın en büyük sebebi, Masko'yu bütün dünyaya tanıtmak. Gelen misafirlere Masko ile ilgili hazırlamış olduğumuz bütün dergi, broşür ve buna benzer hazırlamış olduklarımızı bizzat onlara vermek ve onların ülkelerine kadar ulaştırmak. Oradan gelen talepler doğrultusunda da ticaret yapmak. Biliyorsunuz, mobilyadaki ticaret hacmimiz belli. Şu anda mobilyada ihracat sıralamasında dünyada 12. sıradayız. Bunun en başında da Türkiye'de Masko geliyor ihracatta. Bizim bütün çalışmalarımız yurt dışına dönük. Aynı zamanda yurt içi piyasasına da hitap ediyor. Ama şu anda bütün amacımız dışarıdan buraya nasıl müşteri getiririz, nasıl yurt dışına mal satarız, ihracatımızı nasıl arttırırız. Bizim bütün amacımız bu fuarlara katılarak Masko'yu bulunduğu yerden daha ileri bir yere taşımak".