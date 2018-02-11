Masko Kimdir?

Masko Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İygün, Masko'yu daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

İygün, şunları dile getirdi: "Masko, mobilyanın merkezi. Dünyanın en büyük mobilya merkezi. 778 dükkan, 550 firma, 610 üyenin oluşturduğu bir site. Her bütçeye uygun, herkesin mobilya ihtiyacını giderebilecek Türkiye'nin en büyük sitesi aynı zamanda. 365 gün açık. Sitemiz aynı zamanda mobilya değil, bir evle ilgili halı, avize, aksesuar, yemek odası, yatak odası ve bunların çeşitlerini, her türlü mobilyayı içinde barındıran çok büyük bir pazardır".