HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak

Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
06.05.2020 07:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 07:29

Tedarikinde sıkıntı yaşanmasının ardından tekrardan satılması kararı alan maskelerin üst fiyat limitinin 1 TL olarak belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, maske satışının başlayacağını açıklamasının ardından detaylar netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre cerrahi maske fiyatında üst limit 1 TL olarak belirlenirken, marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve salgının sebep olduğu panikten yararlanan fırsatçılara karşı yoğun bir mücadele veriyor. Bu mücadele kapsamında atılan en önemli adımlardan birisi maske üretiminin artırılması ile halka ücretsiz maske dağıtılması ve maske satışının koşulsuz şartsız yasaklanması oldu.

MASKEYE ULAŞIM SIKINTISI

Ancak yurt genelinde bölge bölge maskeye ulaşım sıkıntısı yaşandı. Günlerce eczanelerden mesaj gelmesini bekleyen vatandaşlar, maske satın alacakları herhangi bir kurum bulamadıkları için de konuyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Vatandaşın eleştirileri, eczacılar odalarının çağrıları ile kamuoyuna taşındı. Eczacılar odaları, belirli aralıklarla yaptıkları çağrılarla maskelerin satışın serbest olması gerektiğini savundu.

ÜST LİMİT 1 TL OLACAK

Ardından konuyla ilgili çalışmalar yürüten yetkililer, maskelerin yeniden satışını gündeme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam maskelerin üst fiyat limiti belirlenerek yeniden satılacağını duyurmuştu ve maskelerin fiyatı merak konusuydu. Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; cerrahi maske fiyatında üst limit 1 TL olarak belirlenirken, marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.

Erdoğan'ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek.

ECZANE VE MARKETLERDE SATILACAK

Eczane ya da marketler isterse belirlenen üst limitin altında satış yapabilecek; ancak, bu rakamın üstünde satışa izin verilmeyecek. Maske satışının başlamasıyla birlikte kurumlar da eczane ve marketleri sıkı bir şekilde denetleyecek. Denetimlerin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacağı öğrenildi.

Ekonomi Manşet

Haberler

BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı Ekonomi
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Ekonomi
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek Ekonomi
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var Ekonomi
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Ajda Pekkan Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Futbol Ankara
Şu an buradasınız: Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 07:32:16. #1.15#
title