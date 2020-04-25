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Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Haber

Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bazı kararları tekrar gözden geçiren AK Parti hükümeti, MYK'da bu konuları görüştü. Bu kapsamda görüşülen konulardan biri de maske oldu. Vatandaşların maskeye ulaşmakta sıkıntı çekmesinin üzerine, uygun fiyattan maske satışının başlatılması değerlendirildi.

25.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:54
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde

Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz maskeye ulaşmakta sıkıntı çeken vatandaşların şikayeti üzerine, maskelerin vatandaşa uygun fiyata satılması gündemde. Henüz konu hakkında net bir karar olmamakla birlikte, uygulama başlatılırsa ücretsiz maske dağıtımı da devam edecek.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından fırsatçılığın önüne geçilmesi adına maske satışına yasak getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parayla maske satışının kesinlikle yasaklandığını belirterek, "Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planımız vardır. Devlet olarak biz tüm maskeleri ücretsiz ulaştıracağız" diyerek söz konusu yasağı tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Alınan karar sonrası devlet eliyle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.

ÜCRETSİZ MASKEDE AKSAKLIKLAR YAŞANDI

Vatandaşlara haftalık 5'er adet olarak verilmeye başlanan maskeler ilk olarak PTT aracılığıyla evlere ulaştırılmaya başlandı. Daha sonra bu uygulamanın yanında eczaneler de devreye girdi. Devlet vatandaşların telefonlarına kod göndererek, eczanelerden ücretsiz maske alımını sağladı. Ancak bu uygulamalarda bazı aksaklıklar yaşandı. Takması zorunlu olan ve maske olmadan marketlere giremeyen vatandaşlar, telefonlara gelen kodun geç gelmesinden dolayı maskesiz kaldıklarını öne sürdü. Eczacılar da maske dağıtımı nedeniyle kendi işlerinin aksadıklarını belirtti.

UYGUN FİYATA MASKE SATIŞI GÜNDEMDE

Şikayetler üzerine hükümet alınan bazı kararları gözden geçirmeye başladı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti MYK'da görüşülen konulardan bir tanesi de maske satışı oldu. Buna göre, ücretsiz maske dağıtımının yanında isteyene makul fiyatlara maske satışı yapılması görüşüldü. Toplantıda, fiyatlara belli oranda sınırlama getirip denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği dile getirildi. Bu konunun değerlendirilerek, kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde

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