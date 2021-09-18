'Maske cezası' SMS'lerine dikkat! Linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Maske cezası" SMS'lerine dikkat! Linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu. "Hakkınızda 985 TL maske cezası uygulanmıştır" diye SMS atıp linke tıklatmaya çalışan dolandırıcılar, vatandaşların banka hesap şifrelerini ele geçiriyor.

'Maske cezası' aldığınıza dair bir mesaj alırsanız dikkat! Bu mesaj, telefon numaranızın dolandırıcıların eline geçtiği anlamına geliyor. Mesajdaki linke tıklamanız halinde ise şifrelerinizi dolandırıcılara teslim etmiş oluyorsunuz.

Gelen mesajda, "Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır." yazıyor ve detaylı bilgi için telefon sahibini mesajın devamındaki linke yönlendiriyor.

İlkindeki linke tıkladığınız zaman bir banka şubesine yönlendiriliyorsunuz, sanki cezanızı ödemek için gerçek bir bankaymış gibi. İkincisinde ise direkt sizi bir e-Devlet sistemine yönlendiriyor. CNN Türk'ten Dilay Dilaver'in haberine göre, bu ikisinin de oluş nedeni sizin şifrelerinizi elde etmek.

Bu mesajları hiçbir şekilde dikkate almamak gerekiyor çünkü eğer bu konuyla ilgili ya da benzeri bir konuyla alakalı devlet size bir ceza yazdıysa bu Sms ile gelmeyecek mutlaka e-Devletten kontrol edilebilir, vergi dairesinden kontrol edilebilir ya da vergi dairesine giderek benim aldığım herhangi bir ceza var mı diye kontrol ediyor olabilirsiniz.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Yıldız Tilbe
Spor Muslera Marcao Cristiano
Tüm Haberler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Memduh Büyükkılıç Fuat Oktay Güzel Sözler Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Maske cezası' SMS'lerine dikkat! Linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 10:33:21. #1.12#