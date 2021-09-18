"Maske cezası" SMS'lerine dikkat! Linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar

'Maske cezası' aldığınıza dair bir mesaj alırsanız dikkat! Bu mesaj, telefon numaranızın dolandırıcıların eline geçtiği anlamına geliyor. Mesajdaki linke tıklamanız halinde ise şifrelerinizi dolandırıcılara teslim etmiş oluyorsunuz.

985 TL MASKE CEZASI MESAJI

Gelen mesajda, "Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır." yazıyor ve detaylı bilgi için telefon sahibini mesajın devamındaki linke yönlendiriyor.

ÖNCE BANKAYA SONRA E-DEVLET'E YÖNLENDİRİYOR

İlkindeki linke tıkladığınız zaman bir banka şubesine yönlendiriliyorsunuz, sanki cezanızı ödemek için gerçek bir bankaymış gibi. İkincisinde ise direkt sizi bir e-Devlet sistemine yönlendiriyor. CNN Türk'ten Dilay Dilaver'in haberine göre, bu ikisinin de oluş nedeni sizin şifrelerinizi elde etmek.

DİKKATE ALMAYIN

Bu mesajları hiçbir şekilde dikkate almamak gerekiyor çünkü eğer bu konuyla ilgili ya da benzeri bir konuyla alakalı devlet size bir ceza yazdıysa bu Sms ile gelmeyecek mutlaka e-Devletten kontrol edilebilir, vergi dairesinden kontrol edilebilir ya da vergi dairesine giderek benim aldığım herhangi bir ceza var mı diye kontrol ediyor olabilirsiniz.

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