Masa tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masa tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi

Masa tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyesi, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Denizli Masa Tenisi İl Temsilciliği koordinesinde yapılan "Denizli Kuruluşlar Arası Masa Tenisi İl Turnuvasında mutlu sona ulaştı.

Pamukkale Belediyesi, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Denizli Masa Tenisi İl Temsilciliği koordinesinde yapılan "Denizli Kuruluşlar Arası Masa Tenisi İl Turnuvasında mutlu sona ulaştı. Pamukkale Belediyesi, Balıkesir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil edecek.

Pamukkale Belediyesi, masa tenisinde de adını duyurmaya devam ediyor. Sedat Hız, Hüseyin Batmaz ve Muzaffer Emir Ülgü'den oluşan takım, 28 takımın katılımı ile gerçekleşen "Denizli Kuruluşlar Arası Masa Tenisi İl Turnuvasında rakiplerini geride bırakarak final grubuna kalmıştı. Final grubu müsabakaları Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılırken, Pamukkale Belediyesi takımı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-0, Denizli Büyükşehir Belediyesi A takımını 3-1 ve Makina Mühendisleri Odası takımını 3-1'lik skorla geçti. Finalde ise mavi-beyazlı takım bir kez daha karşılaştığı Makina Mühendisleri Odası'nı 3-0 yenerek Denizli şampiyonu oldu. Makine Mühendisleri Odası ikinci olurken, Denizli Büyükşehir Belediyesi A takımı ise üçüncü oldu. Pamukkale Belediyesi, ikinci ve üçüncü olan takımlarla birlikte 8-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenecek olan Türkiye Kurumlararası Masa Tenisi Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil edecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yapılan turnuvada mutlu sona ulaşan masa tenisi takımını kutlayarak, "Belediyemizi temsil eden arkadaşlarımız önce gruplardan çıkma başarısını gösterdi. Ardından da önemli rakiplerini geride bırakarak il birincisi oldular. Şimdi de ilimizi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecekler. Başarıları için sporcularımızı kutlar, başarılar dilerim" dedi. - DENİZLİ

Masa tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi
Masa tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi
Masa tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi
Masa tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Veysel Eroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Hazal Kaya Kerimcan Durmaz
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Masa tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:50:04. #1.14#

title